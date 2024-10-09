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В МТИ рассказали о перспективах развития БРИКС в 2024 году

МТИ: новые члены БРИКС поддержат существующую повестку группы

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Владимир Песня/РИА Новости

Экономическая интеграция стран БРИКС может усилиться в 2024 году за счет развития собственной платежной системы и зерновой биржи. Об этом Bloomberg сообщила директор по исследованиям Центра международных исследований Массачусетского технологического института Михаэла Папа.

«С удвоением числа участников БРИКС в 2024 году новые члены, как ожидается, поддержат существующую повестку группы», — заявила Папа.

По ее словам, ключевым вопросом остается способность стран БРИКС к совместным инновациям. Эксперт отметила, что создание механизма платежей БРИКС и зерновой биржи может стать катализатором более тесной экономической интеграции.

Папа подчеркнула, что принципы БРИКС находят отклик у стран глобального Юга. Бренд БРИКС ассоциируется с позитивными экономическими перспективами и стремлением диверсифицировать глобальное лидерство.

По мнению исследователя, политика «Америка прежде всего» Дональда Трампа в целом соответствует видению БРИКС о многополярности и сотрудничестве по конкретным вопросам. При этом Камала Харрис, вероятно, продолжит курс администрации Байдена на укрепление отношений с союзниками и НАТО, усиление «Группы семи» и лидерство в климатических вопросах.

В начале октября аналитик Максим Осадчий рассказал, что страны БРИКС вряд ли смогут создать единую валюту в ближайшее время. По мнению аналитика, для этого необходимы крупные товарные и финансовые потоки, а также политическая союзническая основа. Несмотря на обсуждения, инициатива остается маловероятной.

Ранее Путин назвал преимущество взаимодействия стран СНГ и БРИКС.

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