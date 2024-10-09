Орбан назвал последствие отказа Европы от российской энергии

Отказ стран Европейского союза от российских энергоносителей помешал росту ВВП блока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте. Его цитирует ТАСС.

Производительность экономики ЕС увеличивается медленнее, чем в США и Китае, а доля сообщества в мировой торговле падает, подчеркнул он.

Орбан призвал страны Евросоюза сконцентрироваться на поддержке энергетического сектора. Он также указал на необходимость строительства в регионе инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ).

Накануне в Венгрии высказались о заморозке зарубежных активов РФ на три года вместо нынешних шести месяцев. Будапешт высказался против этой инициативы ЕС.

Между тем в Нидерландах на днях разблокировали большую часть замороженных активов России.

Ранее на Западе вновь пересмотрели прогноз по экономике России.