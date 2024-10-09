Поставки товаров из России в Германию по итогам августа обвалились на 29,1%, до €100 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического ведомства ФРГ.

Для сравнения: в июле объем поставок составил €147,3 млн. В годовом выражении Германия сократила импорт российской продукции на 41,4%.

Экспорт немецких продуктов в РФ в августе снизился менее существенно — на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,8% год к году, до порядка €600 млн.

Таким образом, суммарный объем товарооборота между двумя странами по результатам последнего месяца лета составил около €700 млн. За последние десять лет торговля Германии и России сократилась в восемь раз.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Армения могут установить рекорд торговли в 2024 году. Согласно прогнозам, товарооборот может составить $14–16 млрд.

Ранее в РФ заявили о желании сотрудничать с Ираном на более высоком уровне.