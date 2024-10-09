Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поставки российских товаров в Германию резко сократились

Экспорт российских товаров в Германию в августе упал более чем на четверть

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Поставки товаров из России в Германию по итогам августа обвалились на 29,1%, до €100 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического ведомства ФРГ.

Для сравнения: в июле объем поставок составил €147,3 млн. В годовом выражении Германия сократила импорт российской продукции на 41,4%.

Экспорт немецких продуктов в РФ в августе снизился менее существенно — на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,8% год к году, до порядка €600 млн.

Таким образом, суммарный объем товарооборота между двумя странами по результатам последнего месяца лета составил около €700 млн. За последние десять лет торговля Германии и России сократилась в восемь раз.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Армения могут установить рекорд торговли в 2024 году. Согласно прогнозам, товарооборот может составить $14–16 млрд.

Ранее в РФ заявили о желании сотрудничать с Ираном на более высоком уровне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами