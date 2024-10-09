Продажи «свежих» подержанных авто в России резко упали

Перепродажи «свежих» подержанных автомобилей в России по итогам января — августа рухнули на 25%, достигнув 141,3 тыс. сделок против 188,4 тыс. сделок годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Речь идет о машинах возрастом до трех лет. Чаще всего перепродавали б/у автомобили Lada — 46,8 тыс. таких сделок за восемь месяцев. На втором месте китайские Chery (11,3 тыс.). Тройку замыкают «свежие» подержанные авто Geely (11 тыс.).

В топ-5 также вошли Haval и Kia с 8,8 тыс. сделок и 6,6 тыс. сделок соответственно.

С 2025 года в России ждут снижение импорта легковушек. Основная причина сокращения поставок — повышение утилизационного сбора. С октября ставки выросли на 70–85%.

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