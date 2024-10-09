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Россияне рассказали о желаемом размере корпоративной пенсии

РБК: корпоративная пенсия в размере 20 тысяч рублей устроила бы 4% россиян

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Depositphotos

Около половины россиян, которые являются участниками корпоративных пенсионных программ, хотели бы получать от работодателей выплаты в размере более 50 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного фондом «СберНПФ» и сервисом «Работа.ру».

В материале уточняется, что доля таких людей составляет 45%.

Еще 23% респондентов заявили, что рассчитывают получать пенсию в размере от 40 до 50 тыс. рублей. Выплаты в размере от 30 до 40 тыс. рублей, в свою очередь, устроили бы 17% участников исследования.

«На 20 тыс. рублей [согласны] 4% [россиян]», — говорится в публикации.

По данным специалистов, в настоящее время 70% жителей страны работают в компаниях, в которых не предусмотрена корпоративная пенсия. О том, что такие программы в их фирмах точно есть, рассказали только 8% респондентов. Большая часть из них трудятся в финансовой и образовательной сферах, а также на транспортных и логистических предприятиях.

Однако среди людей, имеющих возможность подключить соответствующую опцию, ею воспользовались лишь 48%. Более трети участников исследования — 33% — признались, что не хотят этого делать.

Ранее в министерстве финансов РФ анонсировали индексацию пенсий с 1 января 2025 года.

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