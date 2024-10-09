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Названа самая дефицитная профессия в России

Слесарей назвали самыми дефицитными частными работниками в России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Каждый четвертый россиянин (27%) считает, что сложнее всего в стране найти квалифицированного слесаря. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про», которые приводит «Лента.ру».

В топ-5 востребованных частных работников, по мнению респондентов, также вошли сантехники (23%), уборщики (22%) и электрики (21%).

Согласно опросу, 69% россиян сталкивались с дефицитом частных специалистов для выполнения заказа. Чаще всего на проблему с поиском исполнителя жаловались жители Красноярска (19%), Нижнего Новгорода (18%), Тюмени и Екатеринбурга (по 16%).

В последние годы в России наблюдается острый кадровый голод. На этом фоне работодатели изменили свое отношение к кандидатам старше 50 лет и стали чаще брать их на работу, предлагая конкурентную зарплату.

Ранее стало известно, какие отрасли в РФ больше всего пострадали от дефицита кадров.

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