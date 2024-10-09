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Бразилия рекордно закупилась российскими нефтепродуктами

РИА: Бразилия купила нефтепродуктов у России на рекордные $5,1 млрд

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MFA Russia/Global Look Press

Бразилия по итогам января — сентября нарастила импорт российских нефтепродуктов в 1,6 раза, до $5,1 млрд. Показатель является рекордным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года поставки составили $3,25 млрд.

Основную долю импорта заняло дизельное топливо. По результатам трех кварталов Бразилия увеличила его закупки у РФ в 1,7 раза, до $4,4 млрд. Кроме того, в этом году страна начала импортировать из России неавиационные бензины. Объем поставок в январе — сентябре составил $247,7 млн.

Россия остается лидером по поставкам нефтепродуктов на бразильский рынок. Второе место занимают США с $2,8 млрд. Далее идут Испания и Нидерланды с объемами поставок $541,7 млн и $497,4 млн соответственно. Пятерку крупнейших поставщиков замыкает Кувейт с $459 млн.

Россия в сентябре нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть. Прирост составил 6% год к году, до 175 млрд рублей.

Ранее стало известно, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций.

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