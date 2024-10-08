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Назван район Москвы где больше всего подешевели новостройки

РБК: в Лефортово зафиксировано максимальное падение цен на новостройки

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BestPhotoPlus/Shutterstock/FOTODOM

За три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента района Лефортово упала на 19%, до 380 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

«Этот район возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по снижению стоимости первичного жилья эконом- и комфорт-класса в третьем квартале», — сообщил аналитик платформы bnMAP.pro.

Вторую позицию с падением цены на 12,9%, до 303,6 тыс. руб./кв. м, занял район Бирюлево Восточное. На третьем месте оказалось Москворечье-Сабурово, где квадратный метр подешевел на 12,1% – до 367,3 тыс. рублей.

Хорошево-Мневники и Перово замкнули первую пятерку, продемонстрировав снижение стоимости жилья массового спроса на 11,7% (до 394,5 тыс. руб./кв. м) и 11% (до 346 тыс. руб./кв. м) соответственно.

До этого стало известно, что в России планируют изменить систему выдачи льготных ипотечных кредитов.

Ранее риелтор рассказала о махинациях с семейной ипотекой.

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