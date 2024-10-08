В России ждут падения ввоза легковушек

Объемы импорта легковых автомобилей в Россию начнут снижаться с 2025 года, пишет РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Согласно прогнозам, по итогам следующего года на российский рынок поступит 1,085 млн иномарок. В 2026-м показатель сократится до 916 тыс. штук, а в 2027-м — до 776 тыс. штук.

Для сравнения: в 2023 году импорт легковушек в РФ составил 1,09 млн. При этом по итогам восьми месяцев текущего года объем поставок в 1,5 раза превысил значение за аналогичный период 2023-го.

Основная причина сокращения поставок — повышение утилизационного сбора. С 1 октября ставки выросли на 70–85%. Так, средний размер утильсбора на импортируемые легковушки в 2025 году составит 602 тыс. рублей c одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс. рублей, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Среди других причин снижения импорта в ближайшем будущем аналитики также называют локализацию китайских брендов и реализацию отложенного спроса на авто среди россиян.

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