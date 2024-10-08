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Риелтор рассказала о махинациях с семейной ипотекой

Риелтор Перескокова: ряд россиян брали по семейной ипотеке несколько квартир

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Антон Денисов/РИА Новости

Некоторые россияне использовали программу семейной ипотеки для покупки трех и более квартир, причем в один день. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, банки не могли отследить все сделки, поскольку информация обновляется не сразу.

Эксперт считает, что квартиры приобретались для реализации инвестиционных проектов.

«Это несправедливо, когда одни обогатились, а другие, у кого вообще нет собственного жилья, не могут сейчас воспользоваться ипотекой, потому что лимиты у банков заканчиваются. Необходимо выявить людей, использовавших семейную ипотеку для инвестиций, и повысить им кредитную ставку до рыночного уровня», — сказала Перескокова.

19 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о возможности остановки семейной ипотеки в России до конца года, так как крупные банки почти полностью исчерпали лимиты выдачи, а новые лимиты не выделялись.

По мнению инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, есть два варианта развития ситуации: лимиты по семейной ипотеке могут поднять либо уже в ноябре, либо в следующем году.

Ранее россияне рассказали, какой ежемесячный платеж по кредиту они могут себе позволить.

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