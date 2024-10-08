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Глава «Этажей» назвал главную причину проблем с жильем в России

Глава «Этажей» Хусаинов: ипотеку с господдержкой нужно было отменять в 2021 году

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Многие проблемы современного рынка недвижимости в России можно было избежать, если бы программы льготных ипотек отменили три года назад, заявил глава девелопера «Этажи» Ильдар Хусаинов. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что Covid отступает», — пишет Хусаинов.

По его словам, сохранение льгот лишь привело к росту цен на жилье в стране, а также способствовало ухудшению эффективности труда в строительной, банковской и риэлтерской сферах.

Между тем в России обсуждают запуск новых программ льготной ипотеки. По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, они могут появиться уже в первой половине 2025 года. Одной из них может стать студенческая ипотека.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить жилье, если нет возможности выплачивать ипотеку.

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