Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, когда в России заработают новые программы льготной ипотеки

Депутат Аксаков: новые программы льготной ипотеки могут появиться в 2025 году

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Новые программы льготной ипотеки могут запустить в России не раньше первой половины 2025 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, говорить о скором запуске новых ипотечных программ пока рано, потому что депутатам Госдумы нужно будет обсудить все возможные варианты и сформировать общее понимание того, в каком направлении двигаться дальше. При этом Аксаков допустил, что сроки запуска программ могут сдвинуться дополнительно.

«Сейчас у нас в приоритете молодые специалисты: конструкторы, инженеры, технологи, работники космической, оборонной промышленности. Инновационщики, обеспечивающие технологическое развитие и суверенитет страны»», — добавил он.

Накануне Анатолий Аксаков говорил, что в осеннюю сессию Государственная Дума вместе с экспертами и Минфином приступит к обсуждению нескольких предложений по новым программам льготной ипотеки. Он подчеркнул, что новые программы будут адресными и точечными, без массового использования, чтобы не повлиять на ставки и макроэкономику.

Ранее риелтор рассказала, кто сейчас берет ипотеку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами