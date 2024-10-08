В Госдуме рассказали, когда в России заработают новые программы льготной ипотеки

Новые программы льготной ипотеки могут запустить в России не раньше первой половины 2025 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, говорить о скором запуске новых ипотечных программ пока рано, потому что депутатам Госдумы нужно будет обсудить все возможные варианты и сформировать общее понимание того, в каком направлении двигаться дальше. При этом Аксаков допустил, что сроки запуска программ могут сдвинуться дополнительно.

«Сейчас у нас в приоритете молодые специалисты: конструкторы, инженеры, технологи, работники космической, оборонной промышленности. Инновационщики, обеспечивающие технологическое развитие и суверенитет страны»», — добавил он.

Накануне Анатолий Аксаков говорил, что в осеннюю сессию Государственная Дума вместе с экспертами и Минфином приступит к обсуждению нескольких предложений по новым программам льготной ипотеки. Он подчеркнул, что новые программы будут адресными и точечными, без массового использования, чтобы не повлиять на ставки и макроэкономику.

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