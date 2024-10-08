Россиян призвали не ждать скорого падения цен

В ближайший год россияне могут не ждать существенного замедления темпов роста потребительских цен, предупредил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Цены на ресурсы, которые компании потребляют, быстро растут, вместе с ними растут издержки компаний, и это раскручивает инфляционную спираль все сильнее и сильнее», — отметил замглавы Банка России.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году — 4,5%, в 2026 году — 4%.

С 29 сентября по 5 октября корзина Индекса Мишек (состоит из 14 популярных продуктовых товаров) подорожала на 1,1% против увеличения на 0,3% неделей ранее. Сильнее всего выросла цена сливочного масла — на 25,7%.

Ранее эксперт допустил доллар по 100 рублей до конца года.