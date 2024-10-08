В Турции рассказали об угрозах США в отключении страны от SWIFT

США угрожают Турции отключением от системы SWIFT и платежей в долларах из-за торговли с Россией. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что Турция ведет большую часть торговли именно в американской валюте. Для сокращения рисков страна вынуждена сократить объем работы с Россией, добавил Топкурулу.

«Турция начинает сокращать торговлю с Россией, за исключением продуктов питания и медикаментов», — сказал зампредседателя партии.

В августе газета Financial Times сообщала, что США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию. По информации издания, в Вашингтоне обеспокоены тем, что Анкара стала ключевым каналом поставок в РФ электроники западного производства.

В сентябре турецкие экспортеры начали обращаться в государственные органы с просьбой о содействии в решении проблем торговли с РФ в условиях санкционного давления со стороны США. Трудности с расчетами между странами уже привели к существенному сокращению турецкого экспорта в областях электроники, металлургии и автомобилестроения.

Ранее Турция сократила закупки товаров из России.