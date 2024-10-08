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Польский миллиардер исключил сыновей из совета директоров

Польский миллиардер Солорж исключил сыновей из совета директоров компании ZE PAK

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Lukasz Laskowski/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Польский миллиардер Зигмунт Солорж исключил своих сыновей Тобиаса и Петра из совета директоров своей компании ZE PAK. Об этом пишет Bloomberg.

Сыновья бизнесмена рассказали о конфликте с его супругой и пожаловались на потерю связи с ним. Исключение молодых людей из совета директоров компании сопровождалось спадом курса ее акций на 3,3%, до рекордно низкого уровня 2022 года. Отмечается, что сейчас Солорж переживает проблемы со здоровьем.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat в будущем», — сказал гендиректор польского пенсионного фонда NN Group NV Шимон Озог.

NN Group NV принадлежит 8,9% акций ZE PAK. Еще 66% принадлежит лично Солоржу.

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