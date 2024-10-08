Норвегия присоединилась к антибелорусским санкциям

Норвегия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенными Советом ЕС минувшим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД.

«Новые санкции соответствуют мерам, принятым ЕС против Белоруссии 29 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что ограничения носят обширный характер. Рестрикции касаются нескольких сфер экономики: торговли, бытовых услуг и транспорта. Вводится запрет на транзит через территорию Белоруссии огнестрельного оружия, товаров, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны. Под запрет попал экспорт технологий, связанных с морским судоходством, предметов роскоши, сырой нефти и золота.

Одновременно Норвегия на фоне ужесточения правил захода судов РФ усилит меры безопасности в портах. В августе в силу вступили изменения по ужесточению правил захода российских судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес.

Ранее в МИД РФ пригрозили Норвегии ответом за санкции против российских рыбаков.