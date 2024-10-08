В Нидерландах разблокировали часть замороженных российских активов

В Нидерландах в несколько раз сократилась сумма замороженных российских частных активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на отчет, направленный в парламент главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом.

На 1 июля этого года общая сумма частных замороженных активов в стране составляла всего €97,2 млн. Эта сумма значительно ниже, чем €660 млн, о которых палата представителей сообщила в январе, говорится в документах.

«Судя по всему, с одобрения министерства были освобождены российские активы на сумму более полумиллиарда долларов. Упомянутые €660 млн касаются почти всех активов, которые когда-либо были заморожены после ... [начала конфликта на Украине]», — пишет издание.

Высвобождение средств происходит путем предоставления льгот по невыплаченным платежам и отказа от санкций владельцев, отмечается в направленных в парламент документах. Из общей суммы замороженных активов €430 млн приходятся на долю двух компаний. Власти страны разблокировали €230 млн, поскольку компания была «формально дистанцирована» от российского владельца, подчеркивает Telegraaf.

В конце сентября сообщалось, что США и ЕС приблизились к соглашению о кредите Украине за счет доходов от активов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.