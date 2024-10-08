Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах разблокировали часть замороженных российских активов

Сумма замороженных в Нидерландах частных активов РФ сократилась почти в семь раз

close
Depositphotos

В Нидерландах в несколько раз сократилась сумма замороженных российских частных активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на отчет, направленный в парламент главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом.

На 1 июля этого года общая сумма частных замороженных активов в стране составляла всего €97,2 млн. Эта сумма значительно ниже, чем €660 млн, о которых палата представителей сообщила в январе, говорится в документах.

«Судя по всему, с одобрения министерства были освобождены российские активы на сумму более полумиллиарда долларов. Упомянутые €660 млн касаются почти всех активов, которые когда-либо были заморожены после ... [начала конфликта на Украине]», — пишет издание.

Высвобождение средств происходит путем предоставления льгот по невыплаченным платежам и отказа от санкций владельцев, отмечается в направленных в парламент документах. Из общей суммы замороженных активов €430 млн приходятся на долю двух компаний. Власти страны разблокировали €230 млн, поскольку компания была «формально дистанцирована» от российского владельца, подчеркивает Telegraaf.

В конце сентября сообщалось, что США и ЕС приблизились к соглашению о кредите Украине за счет доходов от активов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами