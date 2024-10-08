В России подорожали сливочное масло и апельсиновый сок J7

С 29 сентября по 5 октября 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 1,1% против увеличения на 0,3% неделей ранее. Об этом

«Газете.Ru» рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Цены на товары в корзине индекса вели себя очень разнонаправленно. За текущую неделю подорожали сливочное масло (+25,7%) и апельсиновый сок J7 (+18,9%). Напротив, подешевели яйца Окские категории С1 (-9,6%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (-20%)», — отметил экономист.

По итогам сентября 2024 года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем на 9,3% в годовом выражении. В августе Индекс Мишек увеличился на более скромные 6%. То есть годовая инфляция по Индексу Мишек в сентябре немного ускорилась. Значение индекса (9,3%) вплотную подобралось к показателю официальной инфляции в размере 9,1% в августе, хотя такое совпадение является случайностью.

Абрамов посчитал, что за год в российских магазинах подорожали апельсиновый сок J7 (+37,5%), сельдь «Матиас» (+33,8%), молоко 3,2% жирности (+27,8%), сливочное масло (+24,4%), самый дешевый белый хлеб (+23,7%), мармелад Fruit-Tella (+17,8%), яйца куриные Окские категории С1 (+13,6%) и подсолнечное масло «Олейна» (+11,2%). Подешевели конфеты «Мишка косолапый» (-43,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-12,1%), куриные тушки (-10,5%) и морковь (-3,6%).

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

Ранее в России подорожала морковь.