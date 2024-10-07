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Премьер Украины высказался о продлении договора с РФ о транзите газа

Шмыгаль: Украина не намерена продлевать договор с РФ о транзите газа

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти не собираются продлевать соглашение с Россией о транзите газа после того, как истечет срок текущего договора. Об этом на своей странице в соцсети X заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

»Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо», — рассказал руководитель украинского кабмина.

С прошлого лета европейские чиновники и компании обсуждают, как продолжить транзит российского газа через Украину в следующем году, когда закончится действие текущего транзитного соглашения. Киев заявлял, что не собирается подписывать новый договор с «Газпромом».

Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка в Европу по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

В октябре Фицо заявлял, что попробует убедить Киев сохранить транзит газа и нефти из РФ. Он напомнил, что обе страны получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.

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