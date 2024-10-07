Аналитик предрек рост курса юаня на текущей неделе

Курс юаня рос на Московской бирже в первых числах октября. На текущей неделе этот тренд может продолжиться. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперт напомнил, что на минувшей неделе курс китайской валюты продемонстрировал рост к рублю, достигнув максимумов конца октября 2023 года. По его словам, это обусловлено традиционными праздничными выходными в КНР, а также снижением валютного предложения со стороны экспортеров.

«В качестве поддержки китайской валюты на Московской бирже могут выступить наметившиеся симптомы восстановления импорта, которые в свою очередь могут способствовать росту спроса на иностранную валюту», — считает Тимошенко.

По его оценкам, торговый диапазон юаня с 7 по 11 октября составит 13,30 — 13,60 рубля.

Курс юаня на Мосбирже утром 3 октября превысил 13,5 рубля. Китайская валюта преодолела этот уровень впервые с 11 октября прошлого года. По состоянию на 10:45 мск юань ускорил рост и находился на уровне 13,5711 рубля (+0,71%). Ослабление российской валюты к юаню с конца августа уже превысило 15%, подсчитали аналитики.

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