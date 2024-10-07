В Госдуме назвали сроки рассмотрения новых программ ипотеки

Государственная дума РФ планирует в осеннюю сессию начать обсуждение новых программ ипотеки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

По его словам, новые инициативы будут направлены на поддержку развития высокотехнологичных производств и на внедрение строительной ипотеки в регионах России с масштабным строительством.

Предложения будут точечными и не скажутся отрицательно на процентных ставках или макроэкономической ситуации в стране. Депутат рассчитывает, что будет усилена поддержка IT-специалистов.

Аксаков подчеркнул, что сейчас России нужны специалисты из IT-сферы, поэтому их необходимо стимулировать, в том числе с помощью жилья.

Помимо этого, парламентарий отметил, что массовое использование льготной ипотеки в прежние годы было ошибкой, уроки из которой будут учтены.

До этого россиянам рассказали, что ставки по рыночным ипотечным программам в большинстве банков превысили 21%.

Ранее в России зафиксировали снижение цен на вторичное жилье.