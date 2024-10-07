Названы города с самой доступной ценой аренды жилья

Лидером рейтинга среди российских городов-миллионников с самой низкой стоимостью аренды квартир стал Омск. По итогам сентября медианная цена съемного жилья там составила около 25 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

На втором месте оказался Красноярск (27 тыс. рублей в среднем), на третьем — Уфа (28 тыс. рублей). Также в топ-5 попали Краснодар и Челябинск (по 30 тыс. рублей).

Снижение медианной цены аренды «однушек» в сентябре было зафиксировано только в Новосибирске. За месяц стоимость съемного жилья там сократилась на 0,7% и составила чуть более 39 тыс. рублей.

«Двушки» в аренду подешевели в Санкт-Петербурге на 0,7%, до 71 тыс. рублей.

По данным Яндекс Аренды, снять жилье в сентябре стало еще дороже, чем летом. Средняя цена аренды студий в начале осени достигла около почти 32 тыс. рублей (+4,5% за месяц). Съемные однокомнатные квартиры подорожали на 6,9% (до 35 тыс. рублей в среднем), двухкомнатные — на 3,6% (до 45 тыс. рублей), трехкомнатные — на 3,1% за месяц, до 61 тыс. рублей.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее в России объяснили подорожание аренды жилья.