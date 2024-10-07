Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы города с самой доступной ценой аренды жилья

Яндекс Аренда: Омск стал лидером по доступности аренды квартир в сентябре

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Лидером рейтинга среди российских городов-миллионников с самой низкой стоимостью аренды квартир стал Омск. По итогам сентября медианная цена съемного жилья там составила около 25 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

На втором месте оказался Красноярск (27 тыс. рублей в среднем), на третьем — Уфа (28 тыс. рублей). Также в топ-5 попали Краснодар и Челябинск (по 30 тыс. рублей).

Снижение медианной цены аренды «однушек» в сентябре было зафиксировано только в Новосибирске. За месяц стоимость съемного жилья там сократилась на 0,7% и составила чуть более 39 тыс. рублей.

«Двушки» в аренду подешевели в Санкт-Петербурге на 0,7%, до 71 тыс. рублей.

По данным Яндекс Аренды, снять жилье в сентябре стало еще дороже, чем летом. Средняя цена аренды студий в начале осени достигла около почти 32 тыс. рублей (+4,5% за месяц). Съемные однокомнатные квартиры подорожали на 6,9% (до 35 тыс. рублей в среднем), двухкомнатные — на 3,6% (до 45 тыс. рублей), трехкомнатные — на 3,1% за месяц, до 61 тыс. рублей.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее в России объяснили подорожание аренды жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами