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В ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу

В ЕП сообщили о существовании лазеек для поставок российского газа в Европу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Член  Европарламента  (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен рассказал о существовании лазеек, которые используются для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны  Евросоюза  (ЕС).  Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что в третьем квартале 2024 года объем импорта СПГ из РФ через порт в Роттердаме удвоился по сравнению с серединой 2022 года.

По его словам, подобное может быть связано с 14-м пакетом санкций ЕС против России, в котором существует запрет на перевалку газа из РФ в страны, не входящие в Евросоюз, из-за чего остаточные потоки импортируются в Европу. Подобный импорт газа пока не попадает под рестрикции, отметил Берендсен.

Парламентарий призвал закрыть подобную лазейку как можно скорее.

Накануне сообщалось, что Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. По итогам третьего квартала 2024 года РФ поставила на европейский рынок 13,3 млрд кубометров газа против 13 млрд кварталом ранее и 11,5 млрд за аналогичный период в предыдущем году.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.

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