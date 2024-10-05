Африканская страна начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золота

Временный президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил в эфире RTB, что его страна начала отзывать лицензии на деятельность у зарубежных компаний, добывающих золото.

«Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний. — «Газета.Ru»), и в итоге мы будем добывать золото сами», — сказал Траоре.

Президент не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

В 2022 году в Буркина-Фасо группа военнослужащих во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

28 сентября глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе.

Ранее в Буркина-Фасо заявили о попытках дестабилизации страны с территории Кот-д'Ивуара