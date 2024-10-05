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«Газпром» назвал объем прокачки газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

Объем прокачки газа из России в страны Европы через украинскую территорию в субботу, 5 октября, составил 42,4 млн кубометров в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Транзит осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на транзит газа через ГИС «Сохрановка» была в очередной раз отклонена украинской стороной, отметили в холдинге.

В пятницу, 4 октября, объем прокачки российского газа для европейских потребителей через «Суджу» также был на уровне 42,4 млн кубометров в сутки.

В среднем в октябре РФ подает газ в Европу через украинскую территорию в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

По итогам третьего квартала Россия снова обогнала Соединенные Штаты по импорту газа в Евросоюз. Объем поставок составил 13,3 млрд кубометров и 9,5 млрд кубометров соответственно. За июль — сентябрь доля российских компаний в европейском импорте выросла до 19,4% против 17,2% во втором квартале.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.

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