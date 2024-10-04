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В России выросла максимальная ставка по вкладам в рублях

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 18,71%

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Shutterstock

В десяти крупнейших банках России выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях, она составила 18,71% годовых. О соответствующей динамике за третью декаду сентября сообщается на сайте Банка России.

Ставка во второй декаде сентября составляла 17,99%, а в первой — 17,63%, следует из графика регулятора.

13 сентября Банк России второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты ожидали дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 годах составят 22-23% годовых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сенатор РФ Ольга Епифанова отмечала, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки весной 2025 года, и сейчас россиянам выгодно открыть вклад от полугода до трех лет, чтобы зафиксировать высокую доходность.

Ранее экономист дал пять советов, как защитить вклад от мошенников.

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