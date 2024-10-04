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Раскрыта причина вероятного подорожания просекко в России

Роскачество: просекко в РФ может подорожать из-за роста пошлин на импортное вино

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к подорожанию просекко. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

В Роскачестве отметили, что итальянское игристое вино изготавливают из винограда сорта Глера, тогда как в России вина такого типа делают и из других сортов винограда.

«Сейчас его в России — около 150 га молодых посадок, но это не значит, что любители игристых вин останутся без своего любимого стиля — легкого с фруктовым вкусом», — рассказали в ведомстве.

В Роскачестве пояснили, что похожие на просекко вина получаются из нейтрального сорта винограда Бианка, которого в России насчитывается свыше 2,3 тысячи гектаров.

До этого данные Евростата показали, что Россия в июне сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума с 2010 года. Всего за июнь в Евросоюзе было закуплено 6,3 тысячи тонн вина.

Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, при этом не менее $1,5 за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца прошлого года, однако позже ее продлили на весь 2024 год.

Затем, в августе текущего года, правительство приняло решение повысить пошлины до 25%, но не менее $2 за литр.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в Россию завезут бразильское просекко и игристое из Индии.

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