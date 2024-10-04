Нефть Brent подорожала до максимума с 30 августа

Стоимость нефти эталонной марки Brent в пятницу поднималась до $78 за баррель. Котировки торгуются на этом уровне впервые с 30 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 10:27 по московскому времени цена фьючерса на Brent с поставкой в декабре составила $77,92 за баррель (+0,34%).

В то же время контракт на WTI с ноябрьской поставкой торговался по $74,2 за баррель (+0,63%).

«Ключевое влияние на котировки в краткосрочной перспективе продолжают оказывать новостной поток и геополитика, где на повестке обострение на Ближнем Востоке и эскалация конфликта между Ираном и Израилем», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

До этого ценам на нефть предрекли падение до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи.

Ранее эксперт оценил вероятность мирового нефтяного кризиса.