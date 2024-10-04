Строительная фирма получила шесть административных дел из-за рабочих-нелегалов

На стройфирму, ремонтировавшую крышу сгоревшего театра Музкомедии в Хабаровске, завели шесть административных дел из-за рабочих-нелегалов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Починку кровли ООО «Анкор-ДВ» доверило девяти мигрантам. Выяснилось, что пятеро из них находились в России незаконно, а один не имел права трудиться нигде, кроме Приморья. Возможно, это и позволило компании предложить на торгах стоимость за услуги меньше, чем у конкурентов», — сообщает издание.

По данным Amur Mash, собственник фирмы Миргазис Мансуров по итогам следствия получил шесть административных дел — и за каждого рабочего-нелегала теперь он должен заплатить по 800 тыс. рублей штрафа.

До этого стало известно, что таксист-нелегал, пристававший к девушке в салоне машины, пытался улететь из России.

В Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. В итоге он был задержан в аэропорту.

Ранее совершение преступления нелегальным мигрантом предложили сделать отягчающим обстоятельством.