SWIFT объединит традиционные и цифровые финансы

Международная система межбанковских расчетов SWIFT планирует запустить обработку транзакций с криптовалютами и токенизированными цифровыми активами в 2025 году. Об этом сообщается на сайте платформы.

Испытания, начатые в 2021 году, показали способность системы соединять частные и публичные блокчейны, а также интегрировать различные сети цифровых активов и валют. SWIFT готовится к публичному предложению этой услуги.

«Для успеха цифровых активов и валют в глобальном масштабе крайне важно, чтобы они могли беспрепятственно сосуществовать с традиционными формами денег», — заявил директор по инновациям SWIFT Том Шах.

По словам другого директора по инновациям SWIFT Ника Керигана, пробные испытания охватят как платежи, так и расчеты по ценным бумагам. Однако он не уточнил, какие банки примут участие в тестировании системы в 2025 году.

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