Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SWIFT объединит традиционные и цифровые финансы

SWIFT планирует обрабатывать транзакции с цифровыми активами банков

close
Depositphotos

Международная система межбанковских расчетов SWIFT планирует запустить обработку транзакций с криптовалютами и токенизированными цифровыми активами в 2025 году. Об этом сообщается на сайте платформы.

Испытания, начатые в 2021 году, показали способность системы соединять частные и публичные блокчейны, а также интегрировать различные сети цифровых активов и валют. SWIFT готовится к публичному предложению этой услуги.

«Для успеха цифровых активов и валют в глобальном масштабе крайне важно, чтобы они могли беспрепятственно сосуществовать с традиционными формами денег», — заявил директор по инновациям SWIFT Том Шах.

По словам другого директора по инновациям SWIFT Ника Керигана, пробные испытания охватят как платежи, так и расчеты по ценным бумагам. Однако он не уточнил, какие банки примут участие в тестировании системы в 2025 году.

Накануне в РФ завели дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex.

Ранее в Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами