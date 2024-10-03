В России предупредили о ловушках при аренде с правом выкупа

Аренда жилья с правом выкупа в России может содержать ряд подводных камней для потенциальных покупателей. Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик рассказал журналу «Секрет фирмы» о преимуществах и рисках такой сделки.

По словам эксперта, договоры аренды с последующим выкупом могут включать пункты, ограничивающие право нанимателя на выкуп или предусматривающие дополнительные комиссии. Это может сделать покупку невыгодной в долгосрочной перспективе.

«Внимательно изучайте договор перед подписанием. Ставки аренды с правом выкупа могут значительно превышать рыночные. Например, если рыночная стоимость аренды составляет ₽25 тыс., то в рамках схемы с правом выкупа она может достигать ₽35 тыс.», — предупредил Зубик.

Среди преимуществ такой сделки Зубик отметил фиксированную цену, которая не изменится после заключения договора, а также возможность одновременно накапливать средства и жить в желаемой квартире. При этом, если наниматель передумает, вернуть выплаченные за аренду деньги будет невозможно.

До этого стало известно, что минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков РФ превысила 21%

Ранее россиянам напомнили, кому положен налоговый вычет при покупке квартиры.