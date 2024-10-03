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Эксперт объяснил падение рубля к юаню до минимумов прошлого года

«БКС»: курс рубля упал к юаню до минимума 2023 года из-за роста дефицита бюджета

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс рубля упал к юаню до минимумов конца октября прошлого года из-за роста дефицита бюджета. Для покрытия затрат Минфину приходится занимать деньги на долговом рынке под высокие ставки, и это давит на рубль, пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Со стороны спроса на иностранную валюту были сигналы по улучшению работы механизмов импорта. И это повышает спрос на валюты. Юань сегодня торгуется на уровне 13,56 рубля, а в конце октября прошлого года стоил 13,7 рубля. Со стороны предложения валюты факторов поддержки рубля вовсе не было. Нормативы репатриации выручки экспортеров сильно снижены, а ЦБ в сентябре вообще не продавал валюту в рамках бюджетного механизма», — отметил экономист.

По его словам, из-за повышенного спроса и пониженного предложения инвалюты возникла такая девальвация рубля. Технически рубль перепродан, а инвалюты перекуплены, уточнил эксперт. Он добавил, что пока курс рубля еще волатилен, но уже в любой момент может начаться фиксация и локальное восстановление российской валюты.

Поэтому спекулятивно — после такого масштабного ралли юаня — уже рискованно покупать китайскую валюту, уверен Зельцер. По его словам, можно попросту войти в юани на вершине курса и получить убытки. По прогнозам Зельцера, ЦБ в октябре может начать вновь продавать иностранную валюту, что увеличит ее предложение. Он также не исключил повышения ключевой ставки 25 октября. Эти два фактора окажут поддержку рублю, подытожил экономист.

Курс юаня на Мосбирже утром 3 октября превысил 13,5 рубля. Китайская валюта преодолела этот уровень впервые с 11 октября прошлого года. По состоянию на 10:45 мск времени юань ускорил рост и находился на уровне 13,5711 рубля (+0,71%). Ослабление российской валюты к юаню с конца августа уже превысило 15%, подсчитали аналитики.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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