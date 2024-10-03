Курс юаня поднялся до максимума за год

Курс юаня на Мосбирже утром в четверг поднялся выше 13,5 рубля. Китайская валюта превысила эту отметку впервые с 11 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:45 по московскому времени юань ускорил рост и находился на уровне 13,5711 рубля (+0,71%). Ослабление российской валюты к юаню с конца августа уже превысило 15%, отмечают аналитики.

В то же время доллар торговался по 95,2492 рубля (-0,43%). Курс евро составил 105,046 рубля (-0,58%).

Краткосрочную поддержку курсу рубля может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца.

Правительство РФ, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения нефтегазовых доходов до 2027 года. Это поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету, заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Ранее россиянам рассказали, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей.