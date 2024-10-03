Стало известно, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций

С момента введения санкций в отношении России импорт нефтепродуктов в ЕС подорожал в 1,6 раза, до €756 за тонну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Для сравнения: в 2021 году одна тонна импортируемого сырья обходилась странам Европы в среднем в €462.

При этом структура закупок за это время практически не изменилась. Основную долю импорта по-прежнему занимают газойли из нефти, керосиновое топливо для реактивных двигателей и легкие дистилляты. По итогам первых семи месяцев текущего года на них пришлось порядка 80% всех поставок. За аналогичный период 2021-го показатель составил 77,2%.

Главными бенефициарами отказа Евросоюза от российского сырья стали Саудовская Аравия, США, Индия, Великобритания и Кувейт. Эти страны заметно нарастили поставки нефтепродуктов в ЕС. Сейчас они занимают половину рынка.

Накануне стоимость барреля Brent взлетела выше $76 впервые с 3 сентября. Нефть подорожала на фоне ракетных ударов по Израилю.

Ранее Джо Байдена обвинили в уязвимости США к скачкам цен на нефть.