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Байдена обвинили в уязвимости США к скачкам цен на нефть

Сланцевый магнат Хэмм: Байден сделал США уязвимыми к нефтяному шоку

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Craig Hudson/Reuters

Американский сланцевый магнат Гарольд Хамм обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она сделала страну уязвимой к шоку цен на ближневосточную нефть, пишет Financial Times.

За последние четыре года правительство из-за своей неуклюжей политики истощило стратегические нефтяные запасы США, нанеся ущерб внутреннему производству, заявил Хамм. Теперь страна не в состоянии быстро нарастить добычу энергоносителя, в то время как конфликт на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки сырья, отметил он.

По данным Управления энергетической информации США, в Южнотихоокеанском национальном резерве осталось 382 млн баррелей — около половины мощностей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребность в нефти в течение 19 дней.

Накануне стоимость барреля Brent взлетела выше $76 впервые с 3 сентября. Котировки отреагировали на массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

Ранее эксперт оценил риски для газового рынка из-за ирано-израильского конфликта.

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