Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, какой ежемесячный платеж по кредиту они могут себе позволить

«КП»: 64% россиян могут себе позволить платить по кредиту 20 тысяч рублей

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Более половины (64%) россиян могут позволить себе платить по кредитам, в том числе ипотечным, не более 20 тыс. рублей в месяц, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,3 тыс. человек.

Некоторые из них признались, что не смогли бы выделить из своего дохода даже 5 тыс. рублей.

«На самом деле очень много людей, кому вообще не одобрят никакую ипотеку, они не могут выплачивать кредиты в принципе. Банально у некоторых дохода хватает только на еду — и все, даже на коммуналку не остается», — сказал участник опроса.

Еще 19% опрошенных ответили, что смогли бы выплачивать по кредиту 20-40 тыс. рублей в месяц, 7% могут позволить себе ежемесячный платеж в размере 40-60 тыс. рублей.

3% респондентов смогли бы платить по 60-80 тыс. ежемесячно, 2% — по 80-100 тыс. рублей. Оставшиеся 5% участников опроса сообщили, что их доход позволяет платить по кредитам более 100 тыс. в месяц.

Данные от Национального бюро кредитных историй (НБКИ) до этого показали, что рекомендованный семейный доход для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России вырос до 103,2 тыс. рублей. По его словам, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве — 223,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести лимит на потребительские займы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами