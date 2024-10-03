Россияне ответили, какой ежемесячный платеж по кредиту они могут себе позволить

Более половины (64%) россиян могут позволить себе платить по кредитам, в том числе ипотечным, не более 20 тыс. рублей в месяц, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,3 тыс. человек.

Некоторые из них признались, что не смогли бы выделить из своего дохода даже 5 тыс. рублей.

«На самом деле очень много людей, кому вообще не одобрят никакую ипотеку, они не могут выплачивать кредиты в принципе. Банально у некоторых дохода хватает только на еду — и все, даже на коммуналку не остается», — сказал участник опроса.

Еще 19% опрошенных ответили, что смогли бы выплачивать по кредиту 20-40 тыс. рублей в месяц, 7% могут позволить себе ежемесячный платеж в размере 40-60 тыс. рублей.

3% респондентов смогли бы платить по 60-80 тыс. ежемесячно, 2% — по 80-100 тыс. рублей. Оставшиеся 5% участников опроса сообщили, что их доход позволяет платить по кредитам более 100 тыс. в месяц.

Данные от Национального бюро кредитных историй (НБКИ) до этого показали, что рекомендованный семейный доход для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России вырос до 103,2 тыс. рублей. По его словам, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве — 223,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести лимит на потребительские займы.