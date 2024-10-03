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Forbes назвал топ-10 убыточных российских корпораций

«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных российских корпораций в 2023 году

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Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» по итогам 2023 года возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний по версии Forbes. Корпорация попала в список впервые и сразу с рекордным убытком в размере 583,1 млрд рублей.

Такие показатели связаны с обесценением нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убытком от курсовых разниц в 652 млрд рублей, отмечают эксперты. Между тем чистый денежный поток от операционной деятельности холдинга в 2023-м увеличился на 5% и достиг 2,3 трлн рублей. По результатам января — июня текущего года «Газпром» уже получил больше 1 трлн рублей прибыли.

Второе место среди самых убыточных бизнесов в РФ заняло совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской корпорации Sinopec — Амурский газохимический комплекс. Чистый убыток предприятия составил 71,9 млрд рублей. Комплекс находится на этапе строительства, на начало сентября его готовность составляла 55%.

Топ-3 замыкает Ozon с чистым убытком в 42,7 млрд рублей. Согласно прогнозам, убытки компании по итогам 2024 года могут снова вырасти.

В десятку также вошли Объединенная авиастроительная корпорация (34,8 млрд), VK (34,3 млрд), «Междуречье» (32 млрд), Московский метрополитен (30,7 млрд), «Русгаздобыча» (30,3 млрд), государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (29,5 млрд) и «Пивоваренная компания Балтика» (28,1 млрд).

Самой прибыльной компанией в России по итогам 2023 года Forbes назвал «Роснефть». Ее чистая прибыль за период составила 1,529 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что конкуренты начали вытеснять Red Bull и Monster с рынка.

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