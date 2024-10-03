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Цены на газ заставили Польшу реэкспортировать на Украину азотные удобрения из РФ

РИА Новости: Польша реэкспортирует на Украину удобрения из РФ из-за цен на газ

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Shutterstock/Singkham

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают эту страну реэкспортировать на Украину азотные удобрения из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли.

Как отметил собеседник агентства, говорить о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, не принято. Это же касается того, что Украина де-факто получает российские удобрения. По его словам, заниматься перепродажей Польшу вынуждает «исключительно ценовая конъюнктура». Так, удобрения польского производителя Azoty неконкурентоспособны при текущих ценах на газ из-за слишком высокой себестоимости.

По данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на €55,7 млн, что вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт (137 тысяч тонн на $66,2 млн) наблюдался лишь один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года.

В середине лета Польша на 28% нарастила экспорт удобрений на Украину, до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 35%, до €33 млн. Оба показателя на максимуме с марта текущего года.

В конце сентября стало известно, что Европейский союз значительно увеличил импорт российских удобрений в июле 2024 года, достигнув максимума за последние 20 месяцев. Объем вырос до €199 млн, что в 2,2 раза больше по сравнению с июнем этого года и в 1,7 раза превышает показатели июля прошлого года.

Ранее в Венгрии обвинили Польшу в тайной торговле с Россией.

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