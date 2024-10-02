США передадут Украине $1 млрд на поддержку энергетики

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст Украине $1 млрд на поддержку энергетики и гуманитарные цели. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, передает украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что $825 млн пойдут на подготовку энергетического сектора Украины к зиме, а $275 млн — на гуманитарную помощь. Кроме того, агентство выделило $18 млн на пятилетнюю программу реабилитации пострадавших от боевых действий украинцев.

До этого сообщалось, что на Украине появятся плавучие электростанции для решения проблем со светом.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее украинцам предрекли шоковое повышение цен на свет.