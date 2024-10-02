Украинцам предрекли шоковое повышение цен на свет

На Украине ожидается двукратный рост стоимости электричества в течение двух-трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мнение председателя Союза потребителей коммунальных услуг страны Олега Попенка.

По прогнозам эксперта, уже в 2025 году тариф может достичь 6,5-7 гривен за киловатт-час, а в последующие годы — 8-9 гривен. Для сравнения, с 1 июня 2024 года тариф для населения установлен на уровне 4,32 гривны ($0,1) за киловатт-час.

«Учитывая текущую ситуацию в энергетическом секторе, повышение тарифов на электроэнергию для населения неизбежно. Мы прогнозируем двукратный рост в ближайшие два-три года», — заявил Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Ситуация осложняется тем, что страна потеряла половину вырабатывающих мощностей, как сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко. Кроме того, в Центре противодействия дезинформации предупредили о возможных перебоях с электроснабжением зимой продолжительностью до 12-20 часов в сутки.

В начале сентября стало известно, что Украина запросила энергетическую помощь сразу у трех стран ЕС.

Ранее в Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой.