Экономист объяснила, почему банки менее охотно стали выдавать кредиты

Экономист Елена Ведута в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировала новость о том, что ВТБ с октября 2024 года временно ограничил выдачу кредитных карт до одной на клиента. По мнению эксперта, это решение является «естественным и нормальным».

«В данном случае это логическая мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — пояснила Ведута.

Она добавила, что, с учетом выплат по кредитам, уровень реальных доходов у населения будет падать.

Как сообщили в ВТБ, решение ограничить выдачу кредитных карт связано с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и стремлением снизить финансовую нагрузку на клиентов.

При этом отмечается, что ограничение не затронет клиентов, уже имеющих несколько кредитных карт ВТБ. Подобные правила действуют и в других банках: Сбербанк и ОТП Банк выдают только одну кредитку, Т-банк допускает оформление карт с разными программами лояльности, а Альфа-банк позволяет иметь до двух карт.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки ЦБ до 23%.