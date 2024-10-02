Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснила, почему банки менее охотно стали выдавать кредиты

Экономист Ведута: банки ограничивают граждан в кредитовании из-за инфляции

close
Depositphotos

Экономист Елена Ведута в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировала новость о том, что ВТБ с октября 2024 года временно ограничил выдачу кредитных карт до одной на клиента. По мнению эксперта, это решение является «естественным и нормальным».

«В данном случае это логическая мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — пояснила Ведута.

Она добавила, что, с учетом выплат по кредитам, уровень реальных доходов у населения будет падать.

Как сообщили в ВТБ, решение ограничить выдачу кредитных карт связано с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и стремлением снизить финансовую нагрузку на клиентов.

При этом отмечается, что ограничение не затронет клиентов, уже имеющих несколько кредитных карт ВТБ. Подобные правила действуют и в других банках: Сбербанк и ОТП Банк выдают только одну кредитку, Т-банк допускает оформление карт с разными программами лояльности, а Альфа-банк позволяет иметь до двух карт.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки ЦБ до 23%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами