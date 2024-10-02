Турагенствам рекомендовали не штрафовать россиян при отмене поездок в Иран

Министерство экономического развития России посоветовало туристическим компаниям не накладывать штрафы на туристов при отмене путешествий в Иран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг», — говорится в сообщении министерства.

Вечером 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку в отношении Израиля. На фоне ситуации с обстрелом еврейского государства было закрыто воздушное пространство над исламской республикой.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке российское посольство в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран, а в Кремле допустили введение временных ограничений на официальные визиты в ближневосточные страны.

Ранее сообщалось, что российская делегация решила не лететь на саммит в Доху после обстрела Израиля.