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В России выросла налогооблагаемая база

ФНС: налогооблагаемые доходы в РФ превысили 27 трлн рублей

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Объем налогооблагаемых доходов работающего населения России достиг 27,1 трлн рублей за январь – июль 2024 года, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала ФНС.

В ФНС отмечают, что рост доходов граждан указывает на увеличение заработной платы, выплаченных дивидендов и деловой активности населения. Показатель рассчитывается на основе поступлений налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговым агентом.

«Всё меньше россияне стремятся уйти от выплат в бюджет, что повышает собираемость налогов», — прокомментировал Виктор Мачехин, руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии.

До этого стало известно , о причинах бегства миллионеров из Великобритании.

Ранее Блиновская полностью закрыла один из долгов перед налоговой.

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