В РФ продажи новых машин выросли за девять месяцев почти на 50%

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, пишет РИА Новости.

В сентябре 2024 года были проданы 145,49 тыс. машин, уточнили в министерстве.

«По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года», — добавили в Минпромторге.

Незадолго до этого сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал в сентябре 41,4 тыс. автомобилей, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

В компании уточнили, что в сентябре было продано 17,8 тыс. автомобилей Lada Granta, 12 тыс. Lada Vesta, 2,5 тыс. автомобилей Lada Largus. Кроме того, по 4,3 тыс. было продано внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

Ранее стало известно, сколько «Москвичей» купили россияне в сентябре.