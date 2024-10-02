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Цены на нефть взлетели на фоне ракетных ударов по Израилю

Стоимость барреля Brent взлетела выше $76 впервые с 3 сентября

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Kin Cheung/AP

Фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подскочил до $76,14 (+3,51%) за баррель на бирже ICE, максимума с 3 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов бирж.

В это же время контракт на WTI с ноябрьской поставкой взлетел на 3,81%, до $72,49 за баррель.

«Рост цен на нефть более чем на 3% вызван опасениями эскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая может нарушить поставки сырья из региона после самого масштабного военного удара Ирана по Израилю», — отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

Он предупредил, что конфликт «может привести к повреждению или уничтожению нефтяных объектов Ирана». Тегеран пообещал «масштабное возмездие» в случае ответа Израиля на ракетный удар, в который было выпущено свыше 180 баллистических ракет.

Иран нарастил добычу до 6-летнего максимума в 3,7 млн б/с в августе.

«Серьезная эскалация со стороны Ирана рискует втянуть США в войну», — заявили в Capital Economics. Тегеран обеспечивает 4% мирового предложения нефти.

Возможность сбоев подпитывает опасения дефицита, несмотря на рост квот ОПЕК+ на 180 тыс. б/с ежемесячно с декабря. Однако Эр-Рияд предупредил , что цена может упасть до $50 за баррель при превышении лимитов отдельными членами картеля.

Цены на нефть взлетели на фоне ракетных ударов по Израилю.

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