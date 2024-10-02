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Названы лучшие города России для отдыха с детьми осенью

Турагент Ансталь: осенью с детьми лучше всего отдыхать в Сочи и Санкт-Петербурге

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Shutterstock

Лучше всего осенью для отдыха с детьми подойдут Сочи, Калининград и Санкт-Петербург, поделилась турагент Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

Также эксперт посоветовала присмотреться к Казани. С детьми постарше можно отправиться на Камчатку или в Карелию, добавила Ансталь.

«Лучше ехать на небольшое количество дней, дети устают от ходьбы, им хочется отдыхать и развлекаться», — рекомендовала турагент.

В последнее время россияне стали чаще путешествовать с детьми. В августе почти каждое третье бронирование пришлось на туристов с детьми. Любопытно, что семейные путешественники чаще выбирали альтернативные объекты размещения для своих поездок. Так, каждое пятое бронирование приходилось на отели без звезд. Доля бронирований в апартаментах выросла до 31%, в гостевых домах — до 22%.

Ранее россиянам рассказали о забавных знаках и объявлениях из разных городов мира.

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