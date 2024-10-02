Ценам на нефть предсказали резкое падение

Стоимость нефти может опуститься до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предупреждение было адресовано ряду стран, в том числе Ираку. Эр-Рияд призвал соблюдать свои обязательства перед альянсом.

В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу нефти в общей сложности на 5,86 млн баррелей в сутки, что соответствует порядка 5,7% мирового спроса на энергоноситель. С декабря альянс намерен нарастить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки.

Между тем нефть завершила третий квартал крупнейшим падением за год. Цены на топливо рухнули на 17%, опустившись до порядка $70 за баррель.

Ранее газ в Европе подорожал после удара Ирана по Израилю.