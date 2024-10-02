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Продажи легковых шин в России выросли вслед за авторынком

ЦРПТ: продажи шин для легковых автомобилей с начала года выросли почти на 29%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

По итогам января — августа продажи шин для легковых автомобилей в России взлетели на 28,9% и достигли 90,2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ.

Продажи легковых шин в штуках за восемь месяцев выросли на 18%. Причем этот сегмент является самым крупным на рынке в объемном выражении с долей 85,5%.

«Люди покупают автомобили на летних шинах и потом докупают комплекты зимних. Мы видим рост по авторынку, и на нас это тоже отразится», — комментируют в Pirelli.

За последнюю неделю сентября в России было продано максимальное с 2022 года количество новых автомобилей — 41,6 тыс. экземпляров. Прежний рекорд за неделю был поставлен в период с 28 февраля по 6 марта 2022 года (38,5 тыс. машин). Россияне активно покупали авто в преддверии повышения ставки утилизационного сбора.

Ранее российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур.

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