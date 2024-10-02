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Россиянам рассказали, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей

Аналитик Калманович: оценки о долларе по 150 рублей носят спекулятивный характер

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Оценки, по которым для российской экономики идеален курс в рамках 150–160 рублей за один доллар США, являются весьма сомнительными. Об этом в ходе интервью для агентства «Прайм» заявил главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович.

В настоящее время власти РФ ожидают ослабления национальной валюты, однако о таком сильном падении курса рубля речи не идет. По данным министерства экономического развития страны, стоимость одного американского доллара вырастет до 100 рублей только в июле 2026 года.

Как сказал эксперт, чрезмерное ослабление рубля может ускорить инфляцию в РФ, что нельзя назвать целесообразным. При этом сейчас Центральный банк РФ придерживается жесткой денежно-кредитной политики именно для того, чтобы предотвратить этот процесс.

По словам аналитика, сообщения о росте стоимости одного доллара США до 150–160 рублей нередко носят спекулятивный характер. Более того, в подобных оценках многое зависит от горизонта прогнозирования.

«Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар гораздо выше, чем если берем отсечку до конца [текущего] года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40–50%, а какие-то единицы процентов», — подчеркнул Калманович.

1 октября Минэкономразвития РФ обнародовало прогноз социально-экономического развития страны. В нем отмечалось, что на конец 2024 года курс составит 93,8 рубля за один американский доллар.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о влиянии ослабления рубля на инфляцию в стране.

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