Россиянам рассказали, что делать, если квартиру арестовали приставы

Если приставы забрали единственное жилье у человека, его могут признать банкротом и закрепить жилплощадь за ним. В таком случае квартиру не заберут. Право граждан на банкротство предусмотрено в законе № 127-ФЗ. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина. По ее словам, это наиболее логичный способ защиты квартиры от продажи приставами.

Нигматуллина уточнила, что приставы не имеют права забирать из квартиры предметы домашней обстановки, личные и другие вещи.

Эксперт добавила, что о защите своей собственности нужно думать уже на этапе судебного разбирательства, если дело до этого все-таки дошло. В суде нужно подать встречное заявление на отсрочку и уточнение сроков внесения оплаты за имущество. Суд устанавливает их в индивидуальном порядке.

Когда исполнительное производство уже заведено, человек также может пойти в суд и установить сумму, порядок оплаты долга и его срок. Но лучше не затягивать с этим, посоветовала юрист. По ее словам, далее должник обязан вносить ежемесячный платеж в установленные сроки. Оплата поступает приставам. В это время они не имеют права выставлять квартиру на торги. Если собственник нарушает сроки и условия, квартира выставляется на продажу, уточнила Нигматуллина.

«Следует помнить, что на этапе исполнительного производства его стороны вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке. Отсрочка выплаты долга не освободит должника от возмещения возникших за это время убытков банка, процентов и неустойки. Если должник в пределах предоставленной ему отсрочки удовлетворит требования кредитора, то суд на основании заявления залогодателя признает решение об обращении взыскания на залог не подлежащим дальнейшему исполнению», — добавила адвокат КА «Юков и партнеры» Дарья Коваленко.

Она подчеркнула, что у должника есть возможность инициировать пересмотр начальной продажной цены заложенного имущества при его реализации. И торги будут проводится вновь, заключила Коваленко.

Изначально банк признает человека должником по кредиту и обращается в суд. Суд выносит решение и устанавливает сроки, сумму и порядок внесения оплаты для выкупа жилья. К приставам приходит исполнительный лист, и они возбуждают исполнительное производство. Как правило, это занимает около трех недель, пока не пройдет весь документооборот. Потом должник вносит оплату в установленные сроки. Если он нарушает сроки и условия оплаты, то производится оценка квартиры и ее подготовка к торгам.

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